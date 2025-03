ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕತ್ರಿನಾ-ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಾಲ್ ಜೋಡಿ , ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್..!

Read Full Article

Katrina Kaif got a tattoo of Vicky Kaushal name : ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಛಾವಾ ನಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬಂದಾಗ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.

ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಹೆಸರಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಟಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಲಂಗಾ ಚೋಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ....ಅವರ ಟ್ಯಾಟೂದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ "VK" ಎಂದು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕತ್ರಿನಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಅರಿಶಿಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಸುರಾಲ್ ಗೆಂಡಾ ಫೂಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 5, 2025 ರಂದು, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತನ್ನ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ಸೋದರ ಮಾವ ಸನ್ನಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಅರಿಶಿಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

