ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅ.2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಮಲೆಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಟ ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ ತಂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ₹2000 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಾಂತಾರ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದಿಂದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಕೇರಳ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂತಾರ 2 ರ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 125 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದು.
2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕಾಂತಾರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 16 ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 407.82 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು Sacnilk ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 309.64 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮತ್ತು 362.82 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 44 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ.