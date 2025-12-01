"ನನ್ನ ಶತ್ರು ಎನ್ನುವುದು ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೇರ ಶತ್ರು ಎಂದರೆ ಅದು 'ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ' (Casteism). ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು (Kill) ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್. ನಟ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalaathy Vijay) ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ (MNM) ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Kamal Haasan) ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಹೋರ್ಟಸ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ (Hortus Art and Literature Festival) ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
"ನನ್ನ ಶತ್ರು ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ!":
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, "ನಿಮ್ಮ (MNM ಪಕ್ಷದ) ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆವೇಶಭರಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಮಲ್, "ನನ್ನ ಶತ್ರು ಎನ್ನುವುದು ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೇರ ಶತ್ರು ಎಂದರೆ ಅದು 'ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ' (Casteism). ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು (Kill) ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. "ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಂಬ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪದವನ್ನು ನಾನೇಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿಯೇ ನನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ತಮ್ಮ"ನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ!:
ಇದೇ ವೇಳೆ, 2018ರಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, 2024ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು 'ಸಹೋದರ' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
"ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ (ವಿಜಯ್) ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ 'ಅನುಭವ'ವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಕೂಡ ಸಿಎಂಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್:
ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' (Thug Life) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು (ಗಮನಿಸಿ: ಮೂಲ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ). ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನ್ಬರಿವ್ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಗೋಟ್' (The GOAT) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಮುನ್ನ, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' (Jana Nayagan) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು 2026ರ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಮಲ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.