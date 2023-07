ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್​ವಾಲ್​ (Kajal Agarwal) ವಿಷಯ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಟಿ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ಮಗು ಆದ ಬಳಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಜಲ್​. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್​ವಾಲ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರು. ದಂಪತಿಗೆ ನೀಲ್ ಹೆಸರಿನ ಮಗು ಇದೆ. ಅಮ್ಮನಾದ ಬಳಿಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದೀಗ ನಟಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್' (Ask me anything) ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, 'ರಾಕುಲ್ , ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು, ತಮನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ, ಕಾಜಲ್ ತಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಮೂವರೂ ಅಂತಹ ಸುಂದರ, ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಸಾಧಾರಣ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು/ಕೆಲಸ/ಹೋಟೆಲ್/ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಕೆಂಪು ಹೃದಯದ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಮುಂದಿನ ಸಿಟಾಡೆಲ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಸರ್ಬಿಯಾ ಡೈರಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Instagram ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ ಸರಳವಾಗಿ "ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.



ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಲಂಡನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಡೆನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿ ರುಸ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಚನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನೈಟ್‌ನ (Primier Night) ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಂತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 'ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿನಮ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಕನಸು ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.

'ರುಸ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ (Russo Brothers) ರಚಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಡೆನ್, ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಟುಸಿ, ಲೆಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.