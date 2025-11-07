ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಲ್ಲಿ 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೇ ರಾಮ್', 'ಚಾಚಿ 420', 'ಮೂನ್ರಂ ಪಿರೈ', ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ನಾಯಕನ್' ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ; ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಪೋಸ್ಟ್!
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ (Shruti Haasan) ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಮತ್ತು 'ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ
ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ (Shruti Haasan), ತಮ್ಮ "ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಹಾಗೂ "ಅಪ್ಪ" ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Kamal Haasan) ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ದೀರ್ಘವಾದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು :)
ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ನೀವೇ ತಂದುಕೊಡುವ ಮುದ್ದಾದ ಅಪ್ಪನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಡಲು ನೀವೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ," ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ, "ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ... ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ನಿಮ್ಮ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೋಲಿಕೆಯಿಲ್ಲ.. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ," ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ತಂದೆ-ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹಜ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ
ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಾಸನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೆ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ "ಅಪ್ಪ"ನ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 1959 ರ 'ಕಳತ್ತೂರ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಟನಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನೃತ್ಯಗಾರ, ಗಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು
ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.