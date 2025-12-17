ಅಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಇಂದು 'ಧುರಂಧರ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಳಜಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಧುರಂಧರ' (Dhurandhar) ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ (Akshaye Khanna) ಅವರ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೆ ವೈಲೆಂಟ್' ಅಭಿನಯ. ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದು ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮೌನ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿನ ಸಂವೇದನಾಹೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನಿಸುತ್ತಿವೆ.
'ಆಕ್ರೋಶ'ದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಆಕ್ರೋಶ
ಅದು 2010ರ ಸಮಯ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಕ್ರೋಶ' (Aakrosh) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ (Honour Killings) ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ 'ಲೆಹ್ರೆನ್' (Lehren) ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಸಮಾಜವು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
'ನಾವು ತುಂಬಾ 'ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ'ದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ'
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, "ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ತುಂಬಾ 'ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ'ದಂತಾಗಿದೆ (Thick-skinned). ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಗಳು ನಡೆದರೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಲೋಚಿಸುವಂತಿವೆ.
"ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಗ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಆತ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ," ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (CRPF) ಯೋಧರು ಹತ್ಯೆಯಾದರೂ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. "ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲವಲ್ಲ' ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ," ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ 'ಆಕ್ರೋಶ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 'ಆಕ್ರೋಶ' ತಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡದೆ, ದೇಶದ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದ 'ಧುರಂಧರ'
ಅಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಇಂದು 'ಧುರಂಧರ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಳಜಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಖಳನಾಯಕನ ಛಾಯೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಲಾಂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.