ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಧುರಂಧರ್ 2 ರಹಸ್ಯ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಚಿತ್ರದ್ದೇ ಮಾತು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್: ಲೀಕ್ ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್' ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನವೀನ್ ಕೌಶಿಕ್ (Naveen Kaushik) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಡೊಂಗಾ' ಎಂಬ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನವೀನ್ ಕೌಶಿಕ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನವೀನ್ ಕೌಶಿಕ್, "ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್
'ಧುರಂಧರ್ 1' ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ನಟನೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಶ್ವತ್ ಸಚದೇವ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ!
ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನಡುವಿನ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
