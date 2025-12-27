‘ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾ, "ಏನು ನಿಗೂಢ... ಯಾಕೆ ನಿಗೂಢ... ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಗೂಢ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿರೋ ಮುತ್ತಿನಂಥಾ ಮಾತು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಶಹನ್ ಶಾ’, ಶತಮಾನದ ನಾಯಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಪ್ರತಿಮರು. ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಸದಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಲೇಖನ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಡುವ ಆತಂಕ:
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಇಂತಹ ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪರಕೀಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಿನವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 'ಇನ್ನೊಬ್ಬರು' (The Other) ಎಂಬ ಪದವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅಪರಿಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜಗತ್ತು:
ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. "ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತಿಗಳೊಳಗೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು' ಹೋಗಿ 'ಯಾಕೆ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ:
ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ನಾನು' (I) ಎಂಬ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ 'ಯಾಕೆ' (Whys) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ನಿಗೂಢತೆ ಮಾತ್ರ:
ತಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾ, "ಏನು ನಿಗೂಢ... ಯಾಕೆ ನಿಗೂಢ... ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಗೂಢ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಈ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.