ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಮರ್, ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೃತ್ಯಗಾರರು (Background Dancers) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ರುಬಿನಾ ಖಾನ್ (Rubina Khan) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸರಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳು'!
ರುಬಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ನೃತ್ಯಗಾರರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. "ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಾವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ರುಬಿನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮಾಧುರಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು?
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರುಬಿನಾ ಅವರು ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ 'ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ತಾಗಬೇಡಿ' ಎಂದು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಕೂಡ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ! ಈ ನಟಿಯರನ್ನು ಕಾಡಲೆಂದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬೇಕಂತಲೇ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರಿ-ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೋಳು ಹೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು!
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಬಿನಾ, ಟಬು ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪ್ರೇಮ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಾವು ರಣಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಲ ಎಷ್ಟು ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನೋವಿನಿಂದ ನಾವು ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕುಣಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್! ಸಂಬಳದ ಗುಟ್ಟು?
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ರುಬಿನಾ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ನಾವು ತೊಡುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಗಿಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಟೂಗಳು, ವಿಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೇವಲ 175 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಗೂಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, "ಇಂದಿಗೂ ನೃತ್ಯಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 3500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವೇ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಂಗುರಂಗಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ನೃತ್ಯಗಾರರಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರುಬಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.