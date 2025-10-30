ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಯಶ್ ಹೇಗೆ ರಾವಣನಾದರು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಖಳನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಂಡಾದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಗುರು ಅಚ್ಚರಿ: 'ಕರುನಾಡ ಕಲಿ' ಯಶ್ ಯಾಕೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣ?
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು (Ravana) ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ (Sadhguru Jaggi Vasudev) ಅವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ (Ramayana) ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಅವರು, "ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶ್ ಯಾಕೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
"ರಾವಣನಿಗೆ ಚೂಪಾದ ಮೂಗು ಇರಬಾರದು!" - ಸದ್ಗುರು
ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ರಾವಣನಿಗೆ ಚೂಪಾದ ಮೂಗು ಇರಬಾರದು, ಮೊಂಡಾದ (blunt) ಮೂಗು ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಮಿತ್, "ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಗುರು ಮತ್ತು ನಮಿತ್, ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವೇದಗಳ ಅಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. "ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, ಪಾತ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆದರ್ಶ ರಾವಣ ಯಾರು ಎಂದು ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ!" - ಸದ್ಗುರು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಯಶ್ ಹೇಗೆ ರಾವಣನಾದರು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಖಳನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಂಡಾದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ನಮಿತ್, "ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಯಶ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ. ಅವರನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲವು ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾವಣ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ಸದ್ಗುರು, ಎಲ್ಲಾ ಖಳನಾಯಕರು ಹೇಗೋ ಮೊಂಡಾದ ಮೂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಿತಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ಹೇಗೋ, ಖಳನಾಯಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಂಡಾದ ಮೂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಚೂಪಾದ ಮೂಗನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ನಮಿತ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಕ್ಕರು.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರು ಮಾತು!
ಇದೇ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಅವರು ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸದ್ಗುರು, "ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಬಹುದು. ಅದು ವೃತ್ತಿಪರ ನಟ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವು ನಟರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದಲ್ಲ, ಜನರಿಂದ ಓಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
'ರಾಮಾಯಣ' ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರವಿ ದುಬೆ, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಶೀಬಾ ಚಾದಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಯು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಮರ್ಥನೆಯ ನಡುವೆ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.