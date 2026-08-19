ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುನಿತಾ ಅಹುತಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ ನಟ ಗೋವಿಂದಾ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುನಿತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಆ.19) ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬದಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯುವ ತಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾಳೆ. ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾಗೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಗೋವಿಂದಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ನಡುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಗಳ, ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ವದಂತಿಗಳ ಸುಳಿಯ ನಂತರ— ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಖಚಿತ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
ದಂಪತಿಯ 38 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು
ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದವು. ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ, ಗೋವಿಂದರನ್ನು "ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ" ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆರೋಪ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಜೊತೆ ಗೋವಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಈ 'ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ' ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗೆಳತಿಯ ವದಂತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಸುನೀತಾ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದರು.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೊಸ ತಿರುವು
'ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ' – ಗೋವಿಂದ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಶಿ ಸಿನ್ಹಾ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. 'ಇದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ' ಎಂದ ಸಿನ್ಹಾ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರು. ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಾದದ್ದು ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. 'ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು. ಸುನೀತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾಂಪತ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು
ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಬರೀ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಶಿ ಸಿನ್ಹಾ, "ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವವರ ಕಥೆ ಇದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಕ್ಷಮೆ, ರಾಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಏಕತೆ, 38 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ – ಇವೇ ಸುನೀತಾ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
38 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎದುರಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು, ವ್ಯಾಪಕ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗೋವಿಂದ-ಸುನೀತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಚಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇತರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ, ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು.