ಮಾರ್ವೆಲ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹4,300 ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ₹50 ಕೋಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೋಲಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' (Avengers: Doomsday) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಿಂದ! ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹4,200 ರಿಂದ ₹4,300 ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹4,300ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ 4DX ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್!
ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2026ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈನ ನೆರುಳ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನೆಪೊಲಿಸ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸೀವುಡ್ಸ್ (Cinépolis Nexus Seawoods) ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:01ರ 4DX 3D ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹4,200 ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,300 ವರೆಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ 2D ಹಾಗೂ 3D ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹420 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಶೋಗಳ ದರ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶೋಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ!
'ರಾಮಾಯಣ'ದ ₹3,170 ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಹಾಗೂ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana) ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಅವೆಂಜರ್ಸ್ನಂತೆಯೇ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವೂ ₹4,200–₹4,300 ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಊಹಿಸಿ!" ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹3,170 ತಲುಪಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ವಿಪರೀತವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' (₹3,400) ಹಾಗೂ 'ಧುರಂಧರ್ 2' (₹3,200) ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಈಗ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹4,300 ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 3 ವಾರ ಮೊದಲೇ ₹50 ಕೋಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್!
ರುಸ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ವಿಲನ್ 'ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೂಮ್' (Doctor Doom) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಳಿಕೆಯೇ ₹50 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿವೆ.