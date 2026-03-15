‘ಕೈದಿ’, ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ‘ಅನೀತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಕಹಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನೋಟ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಅದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಪೆರುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಕೈದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಕೆಲವೇ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿತು. 'ಕೈದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಂತರ, ಅವರು ನಟಿಸಿದ 'ಅಂಧಕಾರಂ' ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ "ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ರಾ" ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೋರ್' ಮತ್ತು 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೂ, ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗನಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಪೇಸುಂ ಸುಲ್ತಾನಾ' ಹಾಡಿನಿಂದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಒಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುರಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.