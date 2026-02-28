- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಈಗ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ತಮ್ಮದೇ ರೊಮಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫಿದಾ!
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಈಗ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ತಮ್ಮದೇ ರೊಮಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫಿದಾ!
ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ನಾವೇ, ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಔಟ್: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಈ ಜೋಡಿಯ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ'ಯ (Ranabaali) ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಎಂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ' (Endhayya Saami) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವಜೋಡಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್!
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯಾದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ (Colonial India) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ.ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಏನಂತಾರೆ?
ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ನಾವೇ, ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ" ಎಂದು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಝಲಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ:
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಜೋಡಿ ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭವ್ಯವಾದ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ:
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊಡವ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿತು. ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು (Reception) ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.