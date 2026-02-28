- Home
ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಒಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ನಟಿ. ಕೋಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 'ಗಿಲ್ಲಿ', 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಲಿಯೋ' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆದವೋ, ಅಷ್ಟೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ನಂತರ ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ನಟ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ, 'ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ತ್ರಿಷಾಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಯಿತೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಲೈಪಾಯುತೆ' ಚಿತ್ರದ 'ರಹಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ' ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು.
ಈಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಓಹೋ, ರಹಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾ... ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು" ಎಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
