- ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಜೂ.ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಬಾಲಯ್ಯ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ನಾಯಕಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪುಳಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಾಲಯ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ, ವೀರ ಸಿಂಹಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಖಂಡ, ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ ಚಿತ್ರಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲಯ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ, ಬೋಯಪಾಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ನಂತರ ಬಾಲಯ್ಯ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಯಪಾಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿ, ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ಗೆ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
37 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸ್ನೇಹ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಇನ್ನೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.