Actor Ram Charan Teja: ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ. ಈಗ ಅವರು ತಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸೊಸೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾವೇ ಹೆದರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಉಪಾಸನಾ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ
ಮೆಗಾ ಸೊಸೆ ಉಪಾಸನಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಮೆಗಾ ಸೊಸೆ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಸುರೇಖಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಅತ್ತಮ್ಮ ಕಿಚನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಂಗಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
40ನೇ ಜನ್ಮದಿನ
ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಇವರದ್ದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೆ, ಉಪಾಸನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾವೇ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಉಪಾಸನಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ 'ಮಾವಯ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪಾಸನಾಗಿದೆ!
'ನನಗಿಂತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಬ್ಬರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಕೆ' ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಾಸನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಚರಣ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.