"ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ!"
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ (Abhishek Bachchan) ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai Bachchan) . ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಎಂತಹ 'ಮಾದರಿ ಪತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
2007ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದು, ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪತ್ನಿಯ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ, "#PS2 ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಆಕೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ವೀಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟರೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಖತ್ ಉತ್ತರ:
ಆ ನೆಟ್ಟಿಗ, "ಈಗಲಾದರೂ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಾದ ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದೇ? ಸರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು (ನಟನೆ) ಮಾಡಲು ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಳು" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೋಲ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್' (ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪುರುಷ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಾಯಿ:
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಗೆ ಮಗಳೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು:
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಮಗಳ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಎಂಬ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೇ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಇವರ ಗುಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದೆ, ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ.