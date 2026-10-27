ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 5 ರೋಚಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಗಳಿಸಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
1. ಗಾನ್ ಗರ್ಲ್ (Gone Girl)
ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ IMDbಯಲ್ಲಿ 8.1 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮದುವೆಯ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಪತ್ನಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ನಾಪತ್ತೆಯ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲಿಯನ್ ಫ್ಲಿನ್ ಬರೆದ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
2. ದ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಐ (The Pale Blue Eye)
ಲೂಯಿಸ್ ಬಯಾರ್ಡ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿಸ್ಟರಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 1830ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ತೇದಾರನನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಆತ ಅದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯುವ ಕೆಡೆಟ್ನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಯುವ ಕೆಡೆಟ್ ಮುಂದೆ ಬರಹಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
3. ಲೀವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ (Leave the World Behind)
ರೂಮಾನ್ ಆಲಂ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. IMDbಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 6.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಮ್ ಒಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ತೆರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಭಯ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
4. ಮೋನಿಕಾ, ಓ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ (Monica, O My Darling)
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ಲೇಖಕ ಕೀಗೊ ಹಿಗಾಶಿನೊ ಅವರ 'ಬುರುಟ್ಸು ನೋ ಶಿಂಜೋ' ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹಿಂದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಹಾಸ್ಯ, ಅಪರಾಧ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, IMDbಯಲ್ಲಿ 7.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
5. ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರೂಕ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ (God's Crooked Lines)
ಟೊರ್ಕುವಾಟೊ ಲೂಕಾ ಡಿ ಟೆನಾ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಮೈಂಡ್ಗೇಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯಂತೆ ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಆಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲಿಸ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡುವ ಅನುಮಾನಗಳು ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಮೆಯ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.