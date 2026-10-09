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- OTT Crime Thrillers: ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
OTT Crime Thrillers: ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಿರೋ ಅಂಥ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
1. '200 ಹಲ್ಲಾ ಹೋ' – ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
2021ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಹಿಂದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ '200 ಹಲ್ಲಾ ಹೋ'. 2004ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಸುಮಾರು 200 ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕೋಕೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ವಕೀಲ ಹಾಗು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇರೋ ನಾಲ್ವರ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಸಲಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ. ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇವೆ. ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಅನ್ಸಿದ್ರು, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋ ನಟನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ದೃಶ್ಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನೋಡದಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು.
2. 'ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್' – ಅಮ್ಮನನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಮಗಳ ರೋಚಕ ಪಯಣ
2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್'. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುಪಾಲು ಕಥೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೂನ್ ಅನ್ನೋ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಾರ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಾಪಸ್ ಬರೋ ದಿನ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ಜೂನ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿನೂ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜೂನ್ ತಾನೇ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯೋ ತನಿಖೆ ಸಖತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. 'ಸರ್ಚಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ತರಾನೇ ಇರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗು ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸದ ಕಥೆ ಹಾಗು ನಟನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋನಿ ಲಿವ್ (Sony Liv) ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
3. 'ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್' – ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
2020ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್'. ಇದೊಂದು ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ನಡೆಯೋ ಕಥೆ. ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಮಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವದಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ವದಂತಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಮಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹತ್ರ ಶವವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಚಿವರು ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿರೋ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕೋಕೆ ಮಾಡೋ ತನಿಖೆನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿವೆ. ನಾಯಕರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿದೆ.
4. 'ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಡೇ' – ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎದುರಿಸೋ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟ!
2014ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಡೇ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೀರೋ, ಆ ಅಪಘಾತವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವನನ್ನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ. ಶುರುವಿನಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೀರೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕೋಕೆ ಅವನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಕಥೆ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ (Amazon Prime Video) ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
5. '7' – ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡನನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಮೂವರು ಹೆಂಡತಿಯರ ರಹಸ್ಯ!
2019ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ '7' ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳು ಹಾಗು ತೆಲುಗು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂತಲೂ, ಅವನು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ತರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಉಳಿದ ಕಥೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆನೇ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ವರೆಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ರೆಜಿನಾ ಕಸಾಂಡ್ರಾ ನಟನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ (YouTube) ಸಿಗುತ್ತೆ.
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