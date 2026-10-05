ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 4 ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.5): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ತಿಂಗಳಾಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತು (Festive Season) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೂತನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 4 ಕಾರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Honda Elevate Facelift), ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (Renault Duster Hybrid), ಮಹೀಂದ್ರಾ ನೂತನ ಎಸ್ಯುವಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ (Hyundai Bayon) ಸೇರಿವೆ.
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Honda Elevate Facelift): ಬಿಡುಗಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2026 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ₹21,000 ಮುಂಗಡ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು (LED DRLs) ಇರಲಿವೆ. ಹೋಂಡಾ ಲೋಗೋ ಈಗ ಗ್ರಿಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೋನೆಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ i-VTEC ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಇದು 119bhp ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 145Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿವಿಟಿ (CVT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (Renault Duster Hybrid): ಎಂಟ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17
ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಡಸ್ಟರ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಇದರಲ್ಲಿ 1.8-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ 'Renault E-Tech Strong Hybrid' ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 20bhp ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 49bhp ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ 160bhp ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 172Nm ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಮೈಲೇಜ್: ಇದರಲ್ಲಿ 1.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವಿ (EV) ಮೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾದ ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಧಮಾಕಾ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾದರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
XUV 3XO CNG ಆವೃತ್ತಿ?: ಈ ಪೈಕಿ 'XUV 3XO CNG' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆದರೆ, ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ 'ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ' (Factory-fitted CNG) ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ (Hyundai Bayon): ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಟಾ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ₹11,000 ಮುಂಗಡ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಇದರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಸುಮಾರು 4.2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಬೇಯಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಹ್ಯುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆನ್ಯೂ (Venue) ಹಾಗೂ ಕ್ರೇಟಾ (Creta) ಕಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್-ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ನೂತನ ಶೈಲಿಯ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಟೈಪ್ ರೂಫ್ ರೇಲ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ IVT ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ & ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 'Hyundai Generative AI Voice Assistant' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.