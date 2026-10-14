ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾ ಕಾರಿನ ನೂತನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೈಲೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿ Z12E ಇಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.14): ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ (Festive Season) ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ದೈತ್ಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್' (Toyota) ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು 'ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾ'ದ (Glanza Facelift) ನೂತನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾ ಕಾರಿನ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯು ₹6.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ₹10.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕಾರು 'E, S, G, V ಹಾಗೂ V (O)' ಎಂಬ 5 ಪ್ರಮುಖ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಹೊರವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್' (Level-2 ADAS) ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಮೈಲೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೋ (Maruti Suzuki Baleno), ಹುಂಡೈ ಐ20 (Hyundai i20), ಹುಂಡೈ ಐ20 ಎನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ (Tata Altroz) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೋ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಇಂಜಿನ್ ಔಟ್, ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನೂತನ 'Z12E' ಇಂಜಿನ್ ಇನ್!
ನೂತನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಇಂಜಿನ್. ಕಂಪನಿಯು ಹಳೆಯ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 'Z12E' 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್: ಈ ನೂತನ ಇಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 83 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 112 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಮ್ಟಿ (AMT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ 7 bhp ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಕ್ 1 Nm ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್' (Idle Start-Stop) ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಮೋಡ್: ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ 70 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 102 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಮ್ಟಿ (AMT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ನೂತನ ಕಲರ್ಸ್
ಹೊಸ ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಫಿನಿಶ್ನ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೊಯೋಟಾ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಾನೆಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಎಎಸ್ ಫೀಚರ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಡಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (Radar Module) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಹಾಗೂ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೀಲ್ ಗ್ರೀನ್' (Digital Teal Green) ಮತ್ತು 'ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' (Bluish Black) ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ನೂತನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಳೆಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸುರಕ್ಷತೆ
ಕಾರಿನ ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ (Cabin) ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಸೌಕರ್ಯಗಳು: ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ 'ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್' ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೂಲಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, 4 ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ 2 ಟ್ವೀಟರ್ಗಳುಳ್ಳ 'ಕ್ಲಾರಿಯನ್' (Clarion) ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು: ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಝಾಗೆ 'ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್' (Level-2 ADAS) ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: 9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.