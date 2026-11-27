ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.27): ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Maruti Suzuki) ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗೆ (Fronx) 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Facelift) ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ADAS ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2023ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ (Auto Expo) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದ (Testing) ವೇಳೆ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಝಲಕ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊರವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು; ಮೂಲ ಲುಕ್ ಯಥಾವತ್
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಹಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ (Sloping roof), ಹಿಂಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ LED ಲೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಹೊದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ADAS ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಸೆಳೆದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ (Electronic parking brake). ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್ (Auto Hold) ಫೀಚರ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಸೀಟುಗಳ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಿಚ್ಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬರ್ಗಂಡಿ (Burgundy) ಬಣ್ಣದ ಹೊಸ ಲೆದರ್ ಮಾದರಿಯ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಗ್ರಿಲ್ ಹಿಂದೆ ರಡಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (Radar module) ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (Level 2 ADAS) ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Lane keep assist), ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರಿರಬಹುದು.
ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಂಡನೆಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಯಲ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸಿಗಲಿವೆ. ಬಲೆನೋ (Baleno) ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಕ್ಲಾರಿಯನ್ (Clarion) ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೈಲೇಜ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ K12N ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಲೆನೋದ ಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್ Z12E ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಲೆನೋದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 82 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 112.4 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 23.80 kmpl ಮತ್ತು AMTಯಲ್ಲಿ 24.77 kmpl ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 1.0-ಲೀಟರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಜೆಟ್ (Boosterjet) ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು 100 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 147.6 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅನಾವರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಸದ್ಯ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹6.95 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ (Bharat Mobility Global Expo) ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪರದೆ ಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.