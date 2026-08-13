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- Toyota Hiluxಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ, Scorpio-N Pickup ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
Toyota Hiluxಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ, Scorpio-N Pickup ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ Scorpio-N ಆಧಾರಿತ Pickupನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ; ಇದು Toyota Hiluxಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಆಧಾರಿತ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಆಧಾರಿತ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಅನಾವರಣ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಪಿಕಪ್ನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ನ ರಗಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ Global Pik Up Conceptನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-Nನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಪಿಕಪ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಿಕಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಟೊಯೊಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ?
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ನು Toyota Hiluxಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಬಹುದು.
ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ 4WD ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್, ಪವರ್, ಟಾರ್ಕ್, ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಅನಾವರಣದ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಅನಾವರಣ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-Nನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜಾಗತಿಕ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್!
2023ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ Mahindra Global Pik Up, ಇದೀಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-Nನ ರಗಡ್ ಡಿಎನ್ಎ, ಪಿಕಪ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.