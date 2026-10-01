ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಗೋರ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ 'ಏರಿಸ್' ಸೆಡಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
Tata Aeris Sedan Price: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಏರಿಸ್ (Tata Aeris) ಸೆಡಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಗೋರ್ ಕಾರಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಏರಿಸ್ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 5.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ಗಿಂತ ಇದು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 10.24 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಸ್ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ?
ಏರಿಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 5.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಐ-ಸಿಎನ್ಜಿ (iCNG) ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 6.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಗೆ 6.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಎಎಂಟಿ (AMT) ಆವೃತ್ತಿಗೆ 6.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಐ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 7.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 6.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 8.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 9.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅಕಾಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 8.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 9.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಏರಿಸ್ ಬೇಸ್ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಒಳಾಂಗಣದ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 2-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, CSC, ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟಿಲ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎಸಿ ಮತ್ತು 4 ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋ ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 360° ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10.24 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬೇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್
ಏರಿಸ್ ಕಾರು 1.2 ಲೀಟರ್, 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 85 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 113 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 74 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 96 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ AMT ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ AMT ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?
ಏರಿಸ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 5.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. 30,000 ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಒ, ವಿಮೆ ಮುಂತಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದರೆ, ಶೇ. 8ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ: 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ 15,668 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 12,206 ರೂ. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 10,138 ರೂ. ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,767 ರೂ. ಹಾಗೂ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7,793 ರೂ. ಇಎಂಐ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ನಿಖರವಾದ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.