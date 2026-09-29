ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಕ್ರೆಟಾ, ಐ20 ಮತ್ತು ಐ10 ಕಾರುಗಳು ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ಅಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ (ICE) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ 3 ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಕ್ರೆಟಾ, ಐ20 ಹಾಗೂ ಐ10 ಕಾರುಗಳು ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ರೆಟಾ 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಐ20 ಹಾಗೂ ಐ10 ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು.
ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರಿನ ಡಿಸೈನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.5 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹ್ಯುಂಡೈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2027ರ ಕ್ರೆಟಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಿಯೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ (Plios Connect) ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಬೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಬರಲಿದೆ 4ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಐ20
ಹ್ಯುಂಡೈ ಐ20 ಕಾರಿನ 4ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ವ್ಡ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸೈನ್ ಹೈಲೈಟ್. 10.25 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ 'H' ಲೋಗೋ ಇರುವ ಹೊಸ ತ್ರೀ-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿ-ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಐ20 ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ 2027ರ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ 1.2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಐ10 ಕಾರಿಗೂ ಹೊಸ ರೂಪ
ಹ್ಯುಂಡೈನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಐ10 ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ. 2027ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಐ10 ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಐ10 ಕಾರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೊರತರಲಿದೆ.