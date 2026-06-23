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- ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ Maruti Brezza ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್; ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ Maruti Brezza ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್; ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಸುವ ಅಂಡರ್-ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಲಾಂಚ್!
ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ತನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಬ್ರೆಜ್ಜಾ'ಗೆ 2016ರ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಡೀಲರ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್' ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ಕೆ!
ಹೊಸ ಬ್ರೆಜ್ಜಾದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರೆಜ್ಜಾವನ್ನು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾರುತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ 'ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್' (Fronx) ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಯುವಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಹಾಗೂ 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೆಜ್ಜಾದಲ್ಲಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ದರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂಡರ್-ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್; ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್!
ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್' ಕಾರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜ್ಜಾದಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ (Under-body tank layout) ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿ (Boot space) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಪಾರುಪತ್ಯ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 2025ರ ಒಟ್ಟು ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಶೇಕಡಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬ್ರೆಜ್ಜಾ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 14,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.