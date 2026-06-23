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- Best Budget Cars: ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು
Best Budget Cars: ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು
ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುವುದು ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ₹7 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Maruti Suzuki Alto K10
ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹5.50 ಲಕ್ಷ
ಮೈಲೇಜ್: 24.90 kmpl
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್: AGS (Auto Gear Shift)
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS with EBD
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Maruti Suzuki Celerio
ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹6.50 ಲಕ್ಷ
ಮೈಲೇಜ್: 26.68 kmpl
ವಿಶೇಷತೆ: Hill Hold Assist
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಾರದೇ ಇರಲು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
Renault Kwid
ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹5.44 ಲಕ್ಷ
ಮೈಲೇಜ್: 22.30 kmpl
ವಿಶೇಷತೆ: ರೋಟರಿ ಡಯಲ್ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಮಿನಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 184 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು.
Maruti Suzuki Wagon R
ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹6.55 ಲಕ್ಷ
ಮೈಲೇಜ್: 25.19 kmpl
ವಿಶೇಷತೆ: ಎತ್ತರದ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್
ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರು. ಎತ್ತರದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Tata Tiago
ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹6 ಲಕ್ಷ
ಮೈಲೇಜ್: 20 kmpl
ವಿಶೇಷತೆ: Global NCAP 4-Star Safety Rating
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಯಾವ ಕಾರು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ: Alto K10
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್: Celerio
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್: Renault Kwid
ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ: Wagon R
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ: Tata Tiago
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