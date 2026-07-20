2026ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಬರಲಿವೆ. JSW MG ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3-ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನೀವೇನಾದ್ರೂ 7 ಸೀಟರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಖರೀದಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿವೆ. JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ 3-ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೀಚರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

MGಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ

MGಯ ಈ ಹೊಸ 3-ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಮೊದಲ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ವುಲಿಂಗ್ ಕ್ಸಿಂಗ್‌ಚೆನ್ (ವುಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈಟ್ 560) ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 69kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 210 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2+3+2 ಸೀಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಟುಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಫೀಚರ್‌ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, 12.8-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 8.8-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಲೆಥೆರೆಟ್ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟರಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಿನ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಬಂಪರ್, ಹೊಸ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಲಿವೆ.

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ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಪ್‌ಹೋಲ್‌ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.