ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೆಟಾ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್' ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.26): ಹ್ಯುಂಡೈ (Hyundai) ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೆಟಾ (Creta) ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್' (Creta N Line) ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದ (Testing) ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕವರ್ (Camouflage) ಹೊದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್ 'SX3' ಕೋಡ್ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಡುಸಾದ ಲುಕ್
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೆಟಾಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹೊರಭಾಗದ ವಿವರಗಳು: ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ (Black alloy wheels), ಸೈಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು, ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಗಮನಸೆಳೆದಿವೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 'N' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೆಟಾಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿವೆ.
ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರಬಹುದು; ಸದ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾದ ನೋಟವು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ (Upright) ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿ (Boxy) ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಲ್, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ LED DRL ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ LED ಟೇಲ್ಲೈಟ್ಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಲೈಟ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರದಿರಲೂಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಲೈನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್ ಒಳಾಂಗಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾದಂತೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ತೆಳುವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಹ್ಯುಂಡೈನ 'Pleos Connect' ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬಳಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎನ್ ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಿವರಗಳು (Red detailing), ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೀಟುಗಳು, 'N' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು 158 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 253 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಹೊಸ ಎನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (Strong hybrid) ಆಯ್ಕೆಯೂ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎನ್ ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕ್ರೆಟಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2027ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (Second half) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಎನ್ ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದರೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೆಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹19.03 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.