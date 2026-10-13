ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಹೊಸ ಮಿಡ್ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಬಯಾನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಮಾರುತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ (MPV) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಮಿಡ್ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುತಿಯ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್ (Bayon) ಎಸ್ಯುವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆನಂತರ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ 11,000 ರೂ. ಟೋಕನ್ ಹಣ ನೀಡಿ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ: 6 ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿಯನ್ನು 'ವೈಎಂಸಿ' (YMC) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ (Kia Carens Clavis EV) ಕಾರಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಇವಿಎಕ್ಸ್ (eVX) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಎಂಪಿವಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6-ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 7-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಮಾರುತಿಯ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮಾರುತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬಯಾನ್: ಕ್ರೆಟಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಹ್ಯುಂಡೈನ ಹೊಸ ಮಿಡ್ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರಿನ 1.5 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 115 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 144 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಟಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಬಂದರೆ, 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈನ ಮೊದಲ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬಯಾನ್ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಯಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ವೆನ್ಯೂ ಕಾರಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 4-ಡಾಟ್ ಇರುವ ತ್ರೀ-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇದರಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ (ADAS) ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಲಿದೆ.