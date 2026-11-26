ಚೀನಾದ ಬಿವೈಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೆನ್ಜಾದ ಬಾವೋ 5 ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ 180 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-400 ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಳೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ (ನ.26): ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಿವೈಡಿಯ (BYD) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಡೆನ್ಜಾ'ದ (Denza) 'ಬಾವೋ 5' (Bao 5) ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಡನ್ಸ್ಫೋಲ್ಡ್ ಏರೋಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ 180 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-400 (Boeing 747-400) ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 3,035 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳ (4, 3 ಮತ್ತು 2 ಚಕ್ರಗಳ) ರನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟು 1,600 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಳೆದಿದ್ದು, 4,500 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ) ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರ 544 PS ಮತ್ತು 760 Nm ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡಿಎಂಒ (DMO) ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಚೀನಾದ ಖ್ಯಾತ ಕಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿವೈಡಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಉಪ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೆನ್ಜಾ, ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಡೆನ್ಜಾ ಬಾವೋ 5' ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಸರ್ರೆ (Surrey) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡನ್ಸ್ಫೋಲ್ಡ್ ಏರೋಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ (Dunsfold Aerodrome) ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 180 ಟನ್ (1.80 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿ) ತೂಕದ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-400 ಜಂಬೋ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರೊಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಳೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
4, 3 ಮತ್ತು ಕೇವಲ 2 ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 1,600 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಳೆದ 'ಡೆನ್ಜಾ ಬಾವೋ 5'
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡನ್ಸ್ಫೋಲ್ಡ್ ಏರೋಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಜಾ ಬಾವೋ 5 ಎಸ್ಯುವಿ, ತನ್ನ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 59 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-400 ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-400 ವಿಮಾನವು 2020ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳಾಂಗಣ (Interior) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು.
ಬಿವೈಡಿ ಯುಕೆ (BYD UK) ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಲಿಫೆಂಟ್ (Mark Gallifant) ಅವರು ಎಸ್ಯುವಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ (Runs) ಒಟ್ಟು 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ) ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಎರಡನೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.
ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಡೆನ್ಜಾ ಬಾವೋ 5 ಟಾಪ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರಿಮ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯುನಿಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಕಸ್ಟಮ್ ಟೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲೂ (Axle) ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ (Traction) ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮೂರು-ಚಕ್ರದ ಓಟಕ್ಕೆ 2,000 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಎರಡು-ಚಕ್ರದ ಓಟಕ್ಕೆ 4,500 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟ್ (ತೂಕ) ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಪ್ರತಿ ಓಟದ ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಚಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟೈರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ (Stress) ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಕುರುಹು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಕ್ಸಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್
ಡೆನ್ಜಾ ಬಾವೋ 5 ಎಸ್ಯುವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಬಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಯುವಿ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಜಾ ಲೋಗೋ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಿಲ್, ಆಯತಾಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್-ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಪರ್ ಇದೆ.
ಪಕ್ಕದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬಾಡಿ ಕ್ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ದೊಡ್ಡ 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಗಡುಸಾದ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದ (Vertical) ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬೂದು (Light grey) ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಥೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿನ್ಯಾಸ (ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 18-ಸ್ಪೀಕರ್ Devialet ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್ (V2L) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 11 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ವರೆಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
544 PS ಡಿಎಂಒ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, 860 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್
ಡೆನ್ಜಾ ಬಾವೋ 5 ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ (DMO) ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು (ಎರಡೂ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ) ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 544 PS ಸಂಯೋಜಿತ ಪವರ್ ಮತ್ತು 760 Nm ಬಲವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾರವಾದ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೇವಲ 4.8 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ಯಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 180 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್-ಟು-ಚಾಸಿಸ್ (CTC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿವೈಡಿಯ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 31.8 kWh ಬ್ಲೇಡ್ ಎಲ್ಎಫ್ಪಿ (Blade LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 100 kW ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (WLTP) ವರೆಗಿನ ಶುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 860 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಯೋಜಿತ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.