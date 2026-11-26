ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 4 ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್, XEV 9e ಸ್ಪೋರ್ಟೆಕ್, BE 07 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.26): ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ (Mahindra) ಕಂಪನಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ-ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors) ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ (Hyundai) ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ (Thar Roxx), XEV 9e ಸ್ಪೋರ್ಟೆಕ್ (Sporteq), BE 07 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲರ್ (Scorpio Lifestyler) ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ (Updated Mahindra Thar Roxx)
2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ 'ಥಾರ್ ಒಜಿ' (Thar OG) ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ DaVinci (DCx Valve Based) ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಲುಗಾಟ (ಜರ್ಕ್) ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ DCx ಮತ್ತು Ride Refine RC1 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ DCx ವಾಹನದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬಾಡಿ ಚಲನೆಯನ್ನು (Slow body movement) ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, RC1 ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಸ್ಪೋರ್ಟೆಕ್ (Mahindra XEV 9e Sporteq)
ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಾದ XEV 9e ಗೆ ಮುಂಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದರ ನೂತನ ಆವೃತ್ತಿಯು 'XEV 9e Sporteq' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 70 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ 180 kW ಅಂದರೆ 241 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 80ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 580 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೋಕೆ (Karaoke), ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮೋಡ್ (Drift mode) ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಲಾಕ್ (Parental lock) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 07 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV (Mahindra BE 07)
BE 07 ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶೇಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ (Tata Harrier.ev) ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ SUV ಸುಮಾರು 4.6 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1.9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು XEV 9S ಮತ್ತು ಹೊಸ XEV 9e Sporteq ಮಾದರಿಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ರೇಂಜ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2027 (Auto Expo 2027) ವೇಳೆ ಇದರ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲರ್ (Mahindra Scorpio Lifestyler)
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-ಎನ್ (Scorpio-N) ಆಧಾರಿತ 'ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲರ್' ಪಿಕ್ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹19.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು (Adventure enthusiasts) ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಹನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.