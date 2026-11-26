ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. 'ಅಮೆಜಾನ್ ಆಟೋಸ್' ಸೇವೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯುಂಡೈ ಮತ್ತು ವರ್ಟು ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.26): ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಈಗ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ (UK) ತನ್ನ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಆಟೋಸ್' (Amazon Autos) ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರು ಖರೀದಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರ (Partner) ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯುಂಡೈ (Hyundai) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಆಟೋಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ (New) ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ (Used/ಹಳೆಯ) ಕಾರುಗಳ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV), ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ IONIQ 3, IONIQ 5, KONA ಮತ್ತು i20 ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ (List) ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲರ್ ಸಮೂಹವಾದ ವರ್ಟು ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ (Vertu Motors) ಹಳೆಯ (Used) ಕಾರುಗಳೂ ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಪಾಲುದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು?
ಅಮೆಜಾನ್ ಆಟೋಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರು Amazon.co.uk ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾರುಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ (Reserve / ಬುಕ್) ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಅಂದಾಜು ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು (Trade-in valuation) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸು (Finance) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರು ಖರೀದಿಯ ಅಂತಿಮ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೀಲರ್ಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಅಮೆಜಾನ್ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಆಟೋಸ್' ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯು ಅಮೆರಿಕದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಈ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಜನರ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಆಟೋಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮ್ಯಾಟ್ ನಫೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.