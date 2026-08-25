JSW ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 'ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್' ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 'ಅಡಾಪ್ಟ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 530 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಭಾರತದ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV900 ನಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 'ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್' ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಂಡ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಕಾಮೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಮತ್ತು ZS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಲೈನ್ಅಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV
ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್, ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 'ಅಡಾಪ್ಟ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್, ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಂಜಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
69.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ; 530 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್?
ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ 'ವುಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ 560' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 69.2 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ ಐಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸುಮಾರು 201 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 310 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 530 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್
ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದರೂ, SUVಯ ಹೊರಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಹಂತದ LED ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು, LED ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ತೆಳುವಾದ ವಿಂಡೋ ಲೈನ್, ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿ-ಪಿಲ್ಲರ್ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೈಪೋಟಿ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV900 ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಈ ವಾಹನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ
ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟುಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳಾಗಿರಲಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರೇಂಜ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಹಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ SUV, ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.