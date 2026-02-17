Maruti e-Vitara EV Launched: Price Starts at Rs 10.99 Lakh ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಅನಾವರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.&nbsp;

ಮುಂಬೈ (ಫೆ.17): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV e VITARA ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ BaaS ಬೆಲೆ). ಈ ಕಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 3.99 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. e VITARA ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (BEV) ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದಲೇ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

BaaS ಮಾಡೆಲ್‌ ಎಂದರೇನು?

BaaS (ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2025 ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರುತಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನರು ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಕ್ಕಿಂತ್‌ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಡ್ರೈವ್‌

ಗ್ರಾಹಕರು NEXA ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ e VITARA ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, NEXA ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು 21,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಸುಲಭ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮಾದರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿಯಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, BaaS ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

Related Articles

Related image1
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ಡಿ.2ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, 500KM ಮೈಲೇಜ್
Related image2
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ದರ ಪಟ್ಟಿ

ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲುಕ್‌

ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಲೀನ್‌ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಉದ್ದ 4,275 ಮಿಮೀ, ಅಗಲ 1,800 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 1,640 ಮಿಮೀ. ಇದರ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ 2,700 ಮಿಮೀ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೇಟ್ ಇವಿ, ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾರು BaaS ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇವಿ-ವಿಟಾರಾ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ

ಇ-ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್-ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ಗಳು, ಡಬಲ್‌-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಹು-ಬಣ್ಣದ AMBCH ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟ್‌ ಇರುವ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಸೀಟನ್ನು ಹತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು 40:20:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ಒರಗಿಸಬಹುದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಡಚಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಗಾಜಿನ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌

ಈ SUV ಹಗುರವಾದ 3-ಇನ್-1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ 49kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾದರಿಯು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 144hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 189Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ 61kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯು 174bhp ಪವರ್ (ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 65bhp ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ 184bhp ಮತ್ತು 300Nm ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 543 ಕಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ-ಶ್ರೇಣಿಯ EV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗಿದೇ?

ಇ-ವಿಟಾರಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿಯ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಹೈ-ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಲ್ ತುರ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಉದಾ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.) ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.