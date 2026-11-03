ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, XUV500 ಮತ್ತು XUV700 ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, XUV500 ಮತ್ತು XUV700 ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ರೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಈ SUVಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಖ್ಯಾತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ರಾಮಕೃಪಾ ಅನಂತನ್.
ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಮಕೃಪಾ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ SUVಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ
ರಾಮಕೃಪಾ ಅನಂತನ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ (Industrial Design) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 1997ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ (IDC) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ತಂದೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ನದಿಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ನಡುವಿನ ಜೀವನ ಅವರ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ವಾಹನಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಬೊಲೆರೊ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ಸೈಲೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. 2005ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಥಾರ್, XUV500, XUV700 ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ
ರಾಮಕೃಪಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV500 ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. 2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ SUV, ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ವಿನ್ಯಾಸ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಚಿರತೆಯೇ (Cheetah) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. Rediff ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನ್ಯಾಸ ತಂಡವು ಚಿರತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ, 'ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್' ಸಿನಿಮಾದ ರಸ್ಸೆಲ್ ಕ್ರೋವ್ ಪಾತ್ರ, ಸ್ಪೈಡರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು.
ಕೊನೆಗೆ ಚಿರತೆಯ ವೇಗ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ನಿಲುವು, ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ TUV300, XUV300, KUV100 ಮತ್ತು ಮರಾಜೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ರಾಮಕೃಪಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಥಾರ್ ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ XUV700 ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಿದೆ. ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಪಾ ಅವರಿಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'Distinguished Alumnus Award' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ವಾಹನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವದವರೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ವರೆಗೆ ಹೊಸ ಪಯಣ
ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಳಿಕ ರಾಮಕೃಪಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ KRUX Studio ಎಂಬ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಾಹನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.
2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 'Two2' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು.
2022ರಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು KRUX Studio ಜೊತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಪಾ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (Head of Design) ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೊಡ್ಡ SUVಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ Motoring World ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.