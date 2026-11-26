ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸಚಿನ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸಚಿನ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರು. ಇದೀಗ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಬೆಂಟ್ಲಿ (Bentley) ಕಾರು ಶೋರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಸೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಟ್ಲಿ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿನ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ Khusboo.s10 ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಬೆಂಟ್ಲಿ ಶೋರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿ, "ಇಂದು ಒಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂಬರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸಚಿನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫೆರಾರಿ 360 ಮೊಡೆನಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಜಿಟಿಆರ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು i8, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು X5 M ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7 ಸೀರೀಸ್ ಕಾರುಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಷೆ 911 ಟರ್ಬೊ ಎಸ್ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೂ ಸಚಿನ್ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಸ್ವಿ ಎಡಿಷನ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳೂ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಕಾರು ಮಾರುತಿ 800; ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ
ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಾರು ಮಾರುತಿ 800. ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸಚಿನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಸಚಿನ್?
ಇದೀಗ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಶೋರೂಂಗೆ ಸಚಿನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀಡಿದ ಭೇಟಿಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.