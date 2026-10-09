ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಬಾಸ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹43 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ BMW ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜಿಯಾಜುವೊದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಪಾಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾ ಯಾನ್ಲಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ BMW ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ!
ಮಾ ಯಾನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿ ಜೀ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಿ ಅವರು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾ ಗಮನಿಸಿದರು. ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದ ಲಿ ಅವರ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಕಿವಿಗಳು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದವು. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಕೈಗಳೂ ಮರಗಟ್ಟುವಂತಾಗಿದ್ದವು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸಿತು. ತಾವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು.
"ನಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು?" ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಸ್!
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಮಾ ಯಾನ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ BMW ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು BMW ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು.
ಪ್ರತಿ BMW ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹43.2 ಲಕ್ಷ. ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹86.4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಬಾಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
'ಇಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ'
BMW ಕಾರು ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿ ಜೀ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. BMW ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಮಾ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದು ಲಿ ಜೀ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕಾರನ್ನು ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ
ಲಿ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಲಿಯು ಯಿಂಗಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಮಾ ಯಾನ್ಲಿ BMW ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯು ಅವರಿಗೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ BMW ಕಾರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಾಸ್, ತಾವು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲೂ ಇದೆ'
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾ ಯಾನ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಮಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ, ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಾ ಯಾನ್ಲಿ ಅವರ ನಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.