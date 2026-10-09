ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಹೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 19.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ ಕಾರುಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
MG Hector Blackstorm and Snowstorm Launched at ₹19.99 Lakh: Check Features | ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಹೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಐದು ಸೀಟರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ 19,99,800 ರೂ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 1.5 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 143 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 250 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಿವಿಟಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಸ್ಟಾರ್ಮ್; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಈ ಎರಡೂ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ಸ್ನೋಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಎಂಜಿ ಲೋಗೋ, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್, ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಸೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಆರಾ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಗೇಟ್ಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಥೀಮ್
ಹೊರಗಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಬೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗನ್ಮೆಟಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಲೆದರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, 8 ಬಣ್ಣಗಳ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಹೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 35.56 ಸೆಂ.ಮೀ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಚ್ಡಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 17.78 ಸೆಂ.ಮೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2 ಮತ್ತು 3 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗೆಸ್ಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಐ-ಸ್ವೈಪ್ (i-Swipe) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐ-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೀ, ಕೀ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಆಡಿಯೋ, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೋನ್ನಿಂದಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಚಿತ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಜಿ ಉಚಿತ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್, ರೆಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಒಆರ್ವಿಎಂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 84 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯ 100% ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಎಂಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ 3+3+3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಉಚಿತ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳು ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೀಲ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಬಿಎಸ್, ಇಬಿಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಮತ್ತು ಮಳೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೈಪರ್ಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.