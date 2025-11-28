ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 'ಬೆಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ' ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 'ಬೆಲೆ ತಯಾರಕ' ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತಯಾರಕ (Price Maker) ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ (WGC) ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಇಒ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ತಯಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಹಾದಿ
ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ (CCI) ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಹಿಡಿತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 'ಬೆಲೆ ತಯಾರಕ' ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅದು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ: ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವೆಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಸಂದೀಪ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅಗತ್ಯ: MMTC-PAMP ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸಮಿತ್ ಗುಹಾ ಅವರು, ಪಾರದರ್ಶಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ-ಮುಕ್ತ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗಾಗಿ OECD ಮತ್ತು LBMA ನಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ತೆರವು: ಗುಹಾ ಅವರು 2012-13ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ RBI ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಗಮನರ್ಹ.