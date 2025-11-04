China New Gold Rule Removal of VAT Exemption Likely to Hike Global Price ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.4): ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, ಶಾಂಘೈ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ವ್ಯಾಟ್) ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರವಾಗಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಚೀನಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಹೇಳೋದೇನು?
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಹೂಡಿಕೆಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದ 6% ವ್ಯಾಟ್ನ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಚಿನ್ನವು ಓವರ್ಬಾಟ್ ವಲಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3-5% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.