ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಟ್ರಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಟ್ರಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಟ್ರಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಡೇಟಾ-ಮುಕ್ತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ನೀಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು!
ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (Vi) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4 ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಟ್ರಾಯ್' ನೀಡಿದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾಲಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹179 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹206 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ ಏರ್ಟೆಲ್!
ವೊಡಾಫೋನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಯ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಡೇಟಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆಯಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಿವರ!
ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ₹179 ರ ಪ್ಲಾನ್ 25 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ₹185 ರ ಪ್ಲಾನ್ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ₹203 ಮತ್ತು ₹206 ರ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ 30 ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿವೆ. ₹185, ₹203 ಮತ್ತು ₹206 ರ ಮೂರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 300 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ (SMS) ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ!
ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ (ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್) ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್/ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಿಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಡದ ವರ್ಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.