ಇಂದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿರ್ಹಮ್, ರಿಯಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಇಂದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿರ್ಹಮ್, ರಿಯಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಇಂದಿನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೂರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಗಲ್ಫ್: ದಿ ರಿಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಯುಎಇ ರಿಲೇಶನ್ಸ್' (Bridging the Gulf: The Remaking of India-UAE Relations) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯದ್ದೇ ಪ್ರಭಾವ!
ಪುಸ್ತಕದ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀವರ್' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1950 ಮತ್ತು 1960ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಂಟು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ-ಗಲ್ಫ್ ನಡುವೆ ಗಾಢ ನಂಟು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಆಗಿನ ಬಾಂಬೆ (ಇಂದಿನ ಮುಂಬೈ) ಗಲ್ಫ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿತ್ತು. ಗಲ್ಫ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು.
ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ನಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ!
ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ-ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ (OIC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ, ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ BAPS ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರದ ಹಿಂದಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ, ಭದ್ರತೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಇಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ
ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೂರಿ ಅವರಿಗೆ 2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಯುಎಇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಾಯೆದ್ II' ಗೌರವ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.