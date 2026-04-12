ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ 'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆ' ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞ ರಾಬಿಂದರ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿವೆ'. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ 'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ' ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ರಾಬಿಂದರ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರು ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೂ 'ದುರದೃಷ್ಟಕರ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾತುಕತೆ ಸಫಲವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್, ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವರು ಯುದ್ಧದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ," ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ: ಇರಾನ್ನ 'ಸೂಪರ್ ವೆಪನ್'
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಿತಿಯೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಒಂದು ಹೊಸ 'ಸೂಪರ್ ವೆಪನ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಎಂದರು.
ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಬಲದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಇರಾನ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು, ಟಾರ್ಪೆಡೋಗಳು ಮತ್ತು ಮೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇರಾನ್ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಈಗ ಇರಾನ್ಗೆ ಯುದ್ಧ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ತಾಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು, ಟಾರ್ಪೆಡೋಗಳು, ವೇಗದ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅರಿತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಡಗು ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಕು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಮೆಯೇ ಇರಾನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ!
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಇರಾನ್ನ ತಂತ್ರ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಮನ್ವಯ ಅಥವಾ 'ಸುಂಕ' ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.
ಆಧುನಿಕ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ, ಕಡಲ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುದ್ಧ ವಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ನೀಡಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸೇನಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ 'ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬಲ'ವನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. 'ಸೇನಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಕಡಲ ವಿಮೆ ನೀಡಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ
ಸಚ್ದೇವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನ 'ರೆಡ್ ಲೈನ್ಗಳು' (ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳು) ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅಣು ಇಂಧನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಇರಾನ್ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಲೆಬನಾನ್ ವಿಷಯವೂ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ರೇಲ್' ಯೋಜನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಲೆಬನಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ನಿಲುವುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ. ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಣು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು, ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಲೆನೋವು
ಇತ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ MAGA ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲೇ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2026ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. "ಇರಾನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ IRGC ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನಂಬಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತೀವ್ರ ದೇಶೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕುರುಡು ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ MAGA ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ 'ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ' ಬೆದರಿಕೆ
ಇರಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು 'ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ' ಮತ್ತು ಟೊಳ್ಳು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಸಂಭವ. ಇದು ಟೊಳ್ಳು ಬೆದರಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ?
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಸಂಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡಿದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್: ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ," ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು, 21-ಮೈಲಿ ಅಗಲದ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೇನಾ ಬಲವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. (ANI)
