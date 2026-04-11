ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ವಕ್ತಾರ ಐಲಾನ್ ಲೆವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದೇಶ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಅಪಾಯ ತರಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ

ಇಸ್ರೇಲ್ 'ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಶಾಪ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖ್ವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ವಕ್ತಾರ ಐಲಾನ್ ಲೆವಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಾಗದ್ದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಈಗ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ತೀವ್ರವಾದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ' ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಅಪಾಯ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ 'ತೀವ್ರವಾದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೆವಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಇರಾನ್‌ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ'

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ದೂತನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related image1
US-Iran peace talks in Pakistan: ಕದನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದಲ್ಲಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಪಾಕ್‌ ಇಳಿದಿದ್ದೇಕೆ!?
Related image2
ಪಾಕ್ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ಗೊಂದಲ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಧಾನ ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿ ಎಡವಟ್ಟು: ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಲೆಬನಾನ್‌ಲ್ಲಿ 300 ಬಲಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಲ್ಲ'

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್‌ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಲೆವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೇಶ'

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೇಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಲೆವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರವು, ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ (ಇರಾನ್) ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ. (ANI)

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)