ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೃದು ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಫೆ.3): ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೃದು ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ -10 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ ಆರು ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 5.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 4200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ದೇಶದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
- ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 1,33,768.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 20,14,985.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 96,488.38 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 15,23,500.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 41,068.96 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 7,17,865.49 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.5.28 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 60,563.02 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 12,07,172.33 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 4.72 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 45,637.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,12,898.08 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 56,803.76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,05,948.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ FMCG ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 10,291.21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 5,63,807.91 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು.
- ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.76 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ರೂ. 43,681.84 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂ. 6,06,412.23 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಷೇರುಗಳು ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.87 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 24,762.37 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5,33,134.05 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ & ಟಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 27,229.62 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5,66,732.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.