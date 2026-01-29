ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 1,885 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.29): ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1,885 ಕೋಟಿ ರು.ವನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12,000 ಕೋಟಿ ರು. ಆಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿ., ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿ., ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 4 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದೀಗ 148 ಕೋಟಿ ರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ಯರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 143 ಕೋಟಿ ರು. ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಟಾಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು, ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪಾಲು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ಬಿಎಸ್ಇಎಸ್ ಯಮುನಾ ಪವರ್, ಬಿಎಸ್ಇಎಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಒನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ED ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾರ್ಪ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹148 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ₹143 ಕೋಟಿ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ED ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗರೈ ಸೇತುರಾಮನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಗಾರ್ಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹10,117 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ₹12,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು?
ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತನಿಖೆಯು 2017 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2,965 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹2,045 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು NPA ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, RHFL ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,353.50 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು RCFL ನಲ್ಲಿ ₹1,984 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸೆಬಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣವನ್ನು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ಕ್ರಮ
ಸಿಬಿಐನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ, ಇಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 2010 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ, ಆರ್ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ₹40,185 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಂಚನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ?
ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನು ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು, ನಿಕಟ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹13,600 ಕೋಟಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ₹12,600 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ₹1,800 ಕೋಟಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.