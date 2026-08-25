ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣುವ ಟಾಪ್ 10 ಬಿಸಿನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಗಳೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಬಿಸಿನೆಸ್ಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣುವ (Highest Failure Rate) ಟಾಪ್ 10 ಬಿಸಿನೆಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಕಾಣುವ 10 ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿವರ:
ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು (Business Sector) ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ (Failure Rate)
- ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ (Hotels) 90%
- ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ (Gyms & Fitness) 81%
- ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ (Restaurants & Cafes) 80%
- ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳು (Construction Companies) 70%
- ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು (Retail Clothing Stores) 70%
- ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (Event Management) 70%
- ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು (Food Trucks) 70%
- ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ (Real Estate Brokerage) 70%
- ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು (Tech Startups) 70% - 90%
- ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು (Travel Agencies) 60%+
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ?
1. ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು (80% - 90% ಫೇಲ್ಯೂರ್):
ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವರು ಹೋಟೆಲ್, ಕೆಫೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಪರಿಣಿತ ಶೆಫ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆರಂಭವಾದ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
2. ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು (81% ಫೇಲ್ಯೂರ್):
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ (New Year) ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಜಿಮ್ಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
3. ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು (70% - 90% ಫೇಲ್ಯೂರ್):
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು (Lack of Market Need), ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
4. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು (70% ಫೇಲ್ಯೂರ್):
ಆನ್ಲೈನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ (Amazon, Flipkart, Myntra) ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ 4 ಸೂತ್ರಗಳು:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ (Market Research): ನೀವು ಶುರು ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ (Cash Flow): ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಭ ಬರದಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುನ್ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ (Competition Check): ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (Digital Marketing): ಕೇವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.