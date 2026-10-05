ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ್ಯ, ಐಟಿ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು / ನವದೆಹಲಿ; ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂಬರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಭ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಲು ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಚಿವೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ತೆರಿಗೆದಾರರ ಅನುಭವವೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ 3 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು!
1. ವಾಪಸ್ 'ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್'ಗೆ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸಣ್ಣ ಶಂಕೆಯಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿತ್ತು. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿಯು ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬಂಧನ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದು, 'ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್'ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
2. ಐಟಿ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು' (GCCs) ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವಾ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ 'ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಳ' ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 18 ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 'ರಫ್ತು' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
3. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ; ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದ ಮರುಪಾವತಿ (Refund) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವರಹಿತ (Humanless) ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ 'ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್' ಆಧಾರಿತ ಆಟೋಮೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ಲಂಚದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ, ಏಳೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು (Working Capital) ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ!
ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025) ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ 3 ಬಿಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿವೆ.